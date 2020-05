Baumbeete in Geldern : Stadt weist Kritik an „Asphaltierung“ zurück

GELDERN Die Grünen hatten von einer „Asphaltierung“ der Baumbeete gesprochen. Die Gelderner Verwaltung weist darauf hin, dass die derzeitige Lösung aus Grünen der Verkehrssicherheit gewählt wurde.

Gefreut hat man sich im Gelderner Rathaus über das Lob von Grünen-Ratsherr Thomas Krause zur Aufwertung des Banketts und zur Anlegung von Blühstreifen an der Straße Pariser Bahn oder zum Pflanzen von Bäumen am Boeckelter Weg. Die gleichzeitig erfolgte Kritik an einer „Asphaltierung“ von Baumbeeten in der Hartstraße weist Stadt-Pressesprecher Herbert van Stephoudt allerdings zurück: „Aufgrund der stark ausgeprägten Wurzeln der Säulenhainbuchen, die dort im Jahr 1988 gepflanzt wurden, können die Baumscheiben nicht mit einer Unterbepflanzung versehen werden. Die Gitterroste aus Gusseisen an den Bäumen wurden im Lauf der Jahre schon von den Wurzeln angehoben. Sogar das Pflaster im Fußgängerbereich wölbte sich“, so van Stephoudt.