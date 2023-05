Stadt Geldern ehrt engagierte Bürger und Unternehmer Gelderscher Wend im Viererpack

Info

Dä Geldersche Wend.⇥Foto:möw Foto: Dirk Möwius

Historie „Dä Geldersche Wend“ ist seit alters her ein Ausspruch, der von Bewohnern umliegender Dörfer bis zum heutigen Tage genutzt wird. Man wollte damit in ironischer Weise den „Geldrianer“ als Angeber, Besserwisser und Eingebildeten deklarieren. Diese landläufige Meinung kommt auch in dem Lied des Heimatdichters „Schäng Kox“ zum Ausdruck.

Skulptur Das Gedicht wurde durch ein volkstümliches, personifiziertes Kunstwerk zum Leben erweckt. Die Skulptur wurde von Wilhelm Hoselmann geschaffen. Der Historische Verein für Geldern und Umgegend hat diese lebensgroße Figur in Bronze gießen lassen, um sie dann an exponierter Stelle auf dem Markt in Geldern an der Friedenslinde aufzustellen. In den Mitgliedern des Clubs Gelre wurden Unterstützer und Förderer des Projektes gefunden.

Der Bürgerpreis Jährlich ehrt die Stadt Geldern im Ehrenamt tätige Menschen mit einer Miniaturausgabe der Skulptur. Der Kulturausschuss entscheidet über die Vergabe. 2007 wurde der Preis erstmals verliehen, an Fritz „Schäng“ Kox und Hubertus Janssen vom Chor 1847, an Heinz Bosch vom Historischen Verein und an Michael Röger.