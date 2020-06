Feierstunde im See Park : Stadt Geldern verabschiedet Mitarbeiter in den Ruhestand

Die Stadt Geldern hatte die Mitarbeiter zu einer kleinen Feierstunde in den See Park eingeladen. Foto: Herbert van Stephoudt

Geldern Auf runde Dienstjubiläen konnten gleich mehrere Mitarbeitende im Gelderner Rathaus zurückblicken. Außerdem gibt es neue „Ruheständler“ bei der Gelderner Stadtverwaltung. Alle wurden gewürdigt.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im See Park Janssen bedankten sich Bürgermeister Sven Kaiser und Personalchef Achim Ingenillem sowie die Vertreter des Personalrates, Manfred Appel und Michael Silber, bei ihren Kollegen für die geleistete Arbeit. Besonders beglückwünschte der Bürgermeister die frühere Erste Beigeordnete der Stadt Geldern, Petra Berges, zum Eintritt in den Ruhestand. Gleiches galt für Norbert Kröll, Bärbel Derrix, Joachim Barkanowitz, Monika Genge, Vera Haase und Peter Wahle. Auf 40 Dienstjahre im öffentlichen Dienst blicken Annegret Sachmann, Georg Berger, Michaela Bothen und Bernd Böhnke zurück. Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum hatten Melanie Lattek, Ingo Dillkötter, Christiane Janssen-Peters, Irene Haman und Mina Bestvater. Gemeinsam mit ihren Vorgesetzten verbrachten die Jubilare und die künftigen „Ehemaligen“ noch einige fröhliche Stunden im See Park. Den Kontakt zur Stadt Geldern wollen sie jedoch halten und sich über die Geschehnisse in Geldern informieren lassen.