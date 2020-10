Platz für eine neue Gruppe : Kita „Traumbaum“ wird ausgebaut

Hartefeld Kern der Investition in Hartefeld ist eine Vergrößerung auf 628 Quadratmeter. So wird Platz für eine weitere Gruppe geschaffen. Geplant sind mehr Spiel- und Aufenthaltsfläche und eine „Rennstrecke“ für Bobby-Cars.

Die Entwicklung vollzieht sich rasant: Noch im April 2019 feierte die städtische Kindertagesstätte am Hartefelder Waerderweg unter großer Anteilnahme der Bevölkerung ihr 20-jähriges Bestehen – und erhielt einen neuen Namen. Statt der schlichten Ortsbezeichnung nennt sie sich seitdem „Traumbaum“. Das passende Jubiläumsgeschenk lieferten die Kita-Eltern. Sie pflanzten einen stattlichen Baum auf dem Spielgelände. Das neue Namensschild hatte Bürgermeister Sven Kaiser im Gepäck: „Traumbaum – ein Ort zum Wachsen“. Dass der gute „Ort zum Wachsen“ noch im selben Jahr selbst Kurs auf Wachstum nahm, passte ins Bild. Im November 2019 konkretisierten Politik und Verwaltung das Ziel: Die Erweiterung der Einrichtung um eine Gruppe, um dem steigenden Bedarf an Kitaplätzen für Kinder in Hartefeld und Vernum gerecht zu werden.

Helmut Holla, Leiter des Amts für Schule, Jugend und Sport: „Bisher konnten nicht alle Aufnahmewünsche der Eltern berücksichtigt werden. Der Bedarf ist also da und die Stadt Geldern möchte weiter in eine gute Versorgung und Bildung der Kinder investieren. Wir werden hier 20 zusätzliche Plätze anbieten können.“

Die Kosten „Die Stadt Geldern investiert hier in Hartefeld etwa 780.000 Euro. Davon entfallen gut 500.000 Euro auf den Neubau. Darin noch nicht enthalten sind zusätzliche Ausstattungsdetails“, teilt Bürgermeister Sven Kaiser mit. Dabei darf die Stadt allerdings auf eine hohe Förderung ihrer Investition hoffen, allein für den Neubau in Höhe von 90 Prozent der förderfähigen Kosten.

Jutta Kentgens-Rauer: „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass ein weiterer Ausgang sinnvoll ist. Den realisieren wir an der Nordseite. Dann stören Eltern und Kinder, die die Kita verlassen, nicht ankommende Besucher im Eingangsbereich. Auch eine neue Verschattungsanlage ist uns wichtig. Es ist nun einmal so, dass es deutlich mehr Sonnenzeiten gibt als früher. Darauf müssen wir zum Wohl der Kinder reagieren.“

Mehr Spiel- und Aufenthaltsfläche im Schatten dürfte die Kinder freuen. „Ganz sicher aber werden sie begeistert sein von der coolen ‚Rennstrecke‘ für Bobby-Cars in unserem Außengelände“, ist sich Traumbaum-Leiterin Sarah Ingenpaß schon jetzt sicher. „Auf dem ‚Hartefeld-Ring‘ wird es bestimmt rasant zugehen. Über einer vorhandenen Rigole — das ist ein unterirdischer Speicher, um eingeleitetes Regenwasser aufzunehmen und zu versickern — entsteht ein Podest. „Das kann ich mir prima als Bühne für kleine Theateraufführungen vorstellen“, blickt Jutta Kentgens-Rauer in die Zukunft. „Kern der Investition ist eine Vergrößerung des Gebäudes von 415 auf 628 Quadratmeter. Mit dem Anbau einher gehen auch Verlagerungen von Funktionen. So wird es eine neue Küche geben, neue Bodenbeläge oder auch eine weitere Garderobe. Den Ruheraum für die Kleinsten planen wir am östlichen Ende des Neubaus. Das dürfte auch die ruhigste Ecke sein“, erklärt Architekt Berthold Dams.