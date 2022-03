Gelderner Stadtverwaltung feilt weiter an Konzept : Wanderweg soll der Seele einen Schub geben

Gelderner Stadtverwaltung feilt weiter an Konzept

Der neue Wanderweg soll auch an der Niers entlangführen. Foto: Dirk Möwius

Geldern Mit der Route soll nicht nur zum Wandern angeregt werden. Sie soll auch das Thema Depression in den Fokus rücken. Über den Namen wird noch diskutiert.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing wurde die Gelderner Stadtverwaltung mit der weiteren Umsetzung eines neuen Wanderweges (Arbeitstitel „Mutmach-Wanderweg“) beauftragt. Sie hatte im Vorjahr die Erstellung eines solchen Wanderweges rund um Geldern vorgeschlagen.

Mit dem Weg soll nicht nur zum Wandern generell angeregt werden, sondern viel wichtiger sollte hierbei der Gedanke sein, „der Seele einen Motivationsschub zu geben“. Unabhängig von den Folgen der Corona-Pandemie soll insbesondere das Thema Depression in den Fokus gerückt werden.

Die Stadtverwaltung nahm deshalb auch Kontakt zur Gelderland-Klinik auf, speziell zu Matthias Gasche, Ärztlicher Direktor der Klinik und Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie – Sozialmedizin. Nach seiner Aussage sind psychische Leiden, die behandlungsbedürftig sind, sehr zahlreich und nehmen immer mehr zu. Neben den Patienten der Gelderland-Klinik soll der neue Wanderweg aber auch ein Angebot für die Gelderner Bevölkerung und Touristen sein. Er soll über vier, sechs und elf Kilometer gegangen werden können. Vorbeiführen würde die Strecke unter anderem am Schloss Haag, an der Niers entlang bis zum Holländer See.