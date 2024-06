Europäische Mobilitätswoche in Geldern Stadt macht Lust auf nachhaltige Mobilität

Die Stadt Geldern nimmt zum ersten Mal an der Europäischen Mobilitätswoche teil. Als erste Kommune im Kreis Kleve. „Clever in Geldern unterwegs“ ist sie überschrieben. Es gibt auch schon Ideen: Zum Beispiel sollen vor den Grundschulen Hol- und Bringzonen eingerichtet werden, um die Elterntaxis auszubremsen. „Das geht aber nur an den Schulen, die an einer kommunalen Straße liegen und nicht an einer Kreis- oder Landesstraße“, sagt Janine Segref. Am 22. September ist ein autofreier Sonntag in der Innenstadt geplant. Zudem will die Stadt ein sogenanntes Parklet anschaffen. Dabei handelt es sich um ein mobiles Möbelstück, das den Bürgern in der Innenstadt, zum Beispiel auf einem Parkplatz, einen Ort zum Verweilen bietet. Als mögliche Standorte wurden die Untere Issumer Straße und die Hartstraße in Erwägung gezogen. Außerdem geplant: ein Citylauf, der am 21. September vom GSV Geldern und dem Bäderverein Waldfreibad Walbeck organisiert wird, Expertengespräche, Workshops zur Verkehrssicherheit, ein Café Inklusion, ein Regenbogen-Zebrastreifen und eine Dinner-Tafel.