Schuljahr 2021/22 : Anmeldung für die weiterführenden Schulen

Die Anmeldung am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern beginnt ebenfalls am 22. Februar. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Los geht’s im Februar. Die Stadt Geldern informiert über die bevorstehenden Termine und welche Unterlagen mitgebracht werden müssen.

Durch die Corona-Pandemie ist vieles anders als normalerweise. Das gilt auch für das Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen in Geldern für das Schuljahr 2021/22. So können beziehungsweise konnten diesmal keine Präsenz-Informationsveranstaltungen beziehungsweise keine Tage der offenen Tür angeboten werden. Darauf hatten sich die Schulleitungen der städtischen Schulen verständigt, um zusätzliche Kontakte in Zeiten des Lockdowns zu vermeiden. Stattdessen haben sich viele Schulen virtuell präsentiert. Ab Montag, 22. Februar, finden in diesem Jahr die Termine der städtischen Schulen statt, früher startet die Liebfrauen-Schule (1. Februar). Hier die Info-Termine im Überblick: