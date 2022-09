Obstbaumaktion am Haus Ingenray : Neue Baumgutscheine für Gelderner Bürger

Am Haus Ingenray in Pont findet am 11. September eine Obstbaumaktion für alte Apfelsorten statt. Gleichzeitig können Besucher im Rahmen des „Tags des offenen Denkmals“ erstmals das sanierte Haus Ingenray besichtigen. Foto: Gerhard Seybert

Geldern Mit dem kommunalen Förderprogramm wird die Baumpflanzung von heimischen Laub- und Obstbäumen mit bis zu 100 Euro pro Antragsteller unterstützt. Anträge können formlos ab sofort bei der Stadtverwaltung gestellt werden.

Kontakt Für Fragen stehen Doris Schreurs, Telefon 02831 398308, E-Mail an doris.schreurs@geldern.de, und Monika Quinders, Telefon 02831 398309, E-Mail an monika.quinders@geldern.de, den Bürgern als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.

Der Antrag Es genügt ein formloser Antrag per E-Mail an baumgutscheine@geldern.de oder alternativ per Post an Stadt Geldern, Bereich Umwelt, Issumer Tor 36, 47608 Geldern. Der Antrag muss die Art des zu pflanzenden Baumes sowie die Adresse des Grundstückseigentümers inklusive Flur/Flurstück des Grundstücks und die Kontaktdaten enthalten. Nach Erhalt des Förderbescheids der Stadt Geldern können die Bäume vom Antragstellenden gekauft werden. Anhand der beglichenen Rechnung erfolgt anschließend die Erstattung der anerkannten Förderung. Die Anträge können ab sofort gestellt werden. Ist das Budget ausgeschöpft, ist die Reihenfolge der Antragseingänge entscheidend.

Baumsorten Da mit den Baumgutscheinen insbesondere die Pflanzung von heimischen Laub- und Obstbäumen gefördert werden soll, gibt die Stadt Geldern folgende Pflanzempfehlungen: Feldahorn (Acer campestre), Wildapfel (Malus sylvestris), Echte Mehlbeere (Sorbus aria), Blumenesche (Fraxinus ornus), Stechpalme (Ilex aquifolium) sowie Obstbäume (hierbei vor allem alte Sorten). „1855 waren über 1200 Apfel- und 1000 Birnensorten bekannt, das heutige Sortenangebot beschränkt sich häufig auf wenig zum Teil weltweit angebaute und ganzjährig verfügbare Sorten“, sagt Gelderns Klima- und Umweltschutzbeauftragte. „Im Gegensatz zu diesen heutigen Tafelsorten sind alte Obstsorten genetisch vielfältiger, weisen geschmackliche Unterschiede auf und bilden die Grundlage, um auch in Zukunft neue und an veränderte Umweltbedingungen angepasste Sorten züchten zu können.“

Aktion Passend zum Thema weist die Stadt Geldern auf eine Aktion am Sonntag, 11. September, hin: Von 10 bis 17 Uhr veranstaltet die Stadtverwaltung zusammen mit dem „LiKK“ und dem Nabu-Naturschutzzentrum Gelderland an diesem Tag eine Obstbaumaktion für alte Apfelsorten am Haus Ingenray, Möhlendyck 22, in Pont. „Fachleute vom LiKK präsentieren aus eigener Züchtung alte Obstbaumsorten und neu gezüchtete Mehrsorten-Obstbäume“, berichtet Monika Quinders. „Sie geben Informationen zu den Bäumen, den Früchten und zu Pflanz- und Pflegebedingungen. Darüber hinaus können Bäume bestellt werden.“ Im Rahmen des „Tags des offenen Denkmals“, welcher ebenfalls am 11. September stattfindet, ist das Haus Ingenray an diesem Tag zudem erstmals für Besucher geöffnet.