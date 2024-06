Vom 24. bis 28. Juni Stadt Geldern führt Splittarbeiten aus

In der Zeit von Montag, 24. Juni, bis Freitag, 28. Juni, werden der Bauhof Geldern und eine beteiligte Fachfirma Splittarbeiten auf verschiedenen Straßen und Wegen in Geldern sowie in den umliegenden Ortsteilen durchführen. Betroffen sind folgende Straßen. In Geldern: An der Bleiche und Schloßstraße; in Kapellen: Heiweg, Bönninger Weg und Am Steenacker; in Walbeck: Am Schloss Walbeck (Hausnummer 44-69), Fußweg am Schloss Walbeck und Broecksteg; in Pont: Bruchweg; in Hartefeld: Schwanenweg, Alte Landstraße und Duisburger Straße (Hausnummern 90 und 96); in Vernum: Poelycker und Wiegelsweg.