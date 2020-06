Neue Corona-Regeln in Geldern : Kitas ja – Kegelbahnen nein

Geldern Die Stadtverwaltung Geldern weist auf neue Corona-Vorschriften hin. Um eine Übersicht zu bekommen, was sich alles geändert hat, gibt es eine Zusammenfassung von Seiten der Verwaltung.

Kita-Betrieb Am 8. Juni startet für alle Kinder in Kitas und bei Tageseltern wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb. Unter anderem wird dann das Betretungsverbot für Kitas und Kindertagespflege aufgehoben und die bisherige Notbetreuung aufgelöst. Alle Kinder dürfen wieder zu einem reduzierten Betreuungsumfang von 35 (statt 45), 25 (statt 35) und 15 Stunden (statt 25) pro Woche in die Kita kommen. Die Öffnungszeiten der Kitas in Geldern werden von 7 bis maximal 14.30 Uhr begrenzt. Die Stadt Geldern bittet die Eltern um Absprache mit der jeweiligen Kita-Leitung, um die genauen Betreuungszeiten zu besprechen. Härtefälle werden berücksichtigt.