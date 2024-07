Modernisierung in den Sommerferien Stadt Geldern bringt Schulen und Kitas auf Vordermann

Wenn sich die Schüler und das Schulpersonal in die Sommerferien verabschieden, können die Stadt Geldern und die Gelderner Baugesellschaft (GBG) mit der Arbeit beginnen. Denn trotz der unterrichtsfreien Zeit herrscht in vielen Gelderner Schulen zurzeit wieder reger Betrieb, ebenso in einigen städtischen Kitas.