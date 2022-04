Kurzfristige Straßensperrungen in Geldern : So geht‘s in Geldern dem Spinner an den Kragen

Geldern Während der Überfliegung müssen kurzfristig auch wieder Straßenabschnitte gesperrt werden. Anlieger werden gebeten, unbefestigte Gegenstände zu sichern. Landwirte und Pferdebesitzer sollten ihre Tiere von den Weide holen.

Die folgenden Straßen und Gebiete sollten während des genannten Zeitraums zudem nicht betreten werden: Sportplatz Kapellen an der Fleuth, Bolzplatz am Mühlenwasser, Clemensstraße, Bartelter Weg, Deckersweg, Haagsche Allee, Rayerssee, Sportanlagen in Veert, Heyermannsweg, An der Schotteruy, Walbecker Straße, Burgstraße, An den Niersauen (ehemals am Güterbahnhof), Am Holländer See, Baersdonker Wald, Haus Golten, Im Winkel - Neerponter Weg, Sportplatz Bruchweg, Neerponter Weg, Vernumer Straße – Vernum, Poelycker Weg – Vernum, Stertjensweg/Schlootsweg – Vernum, Lüllingen Friedhof, Griftenweg, der Bereich rund um Waldfreibad Walbeck, Sportanlagen in Walbeck, Parkplatz Freizeitstätte (Reisemobilstellplatz), Grenzweg, In den Honnen.