Fotograf aus Kerken ausgezeichnet : Kerkener gewinnt Staatspreis für Algen-Fotos

Kerken Jan Göller hat die kleinen Tierchen ins Riesenhafte vergrößert. Mit seiner fünfteiligen Arbeit macht er auf den Zustand unserer Gewässer aufmerksam.

Die Jury prämierte in diesem Jahr erneut Arbeiten, die sich mit den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Für den 1985 in Esslingen geborenen Jan Göller, Surfer und zeitweise in der Bretagne lebend, lag das Thema „Wasser“ nah. In der Begründung der Jury heißt es: „Algen in einem Aquarium fotografiert. Viele Einzelaufnahmen, zusammengesetzt und bearbeitet, machen es möglich, die etwa drei bis fünf Zentimeter kleinen Algen im Großformat auf circa 1,60 Meter darzustellen.“ Jan Göller, Fotograf aus Kerken, mache mit seiner fünfteiligen Arbeit „Verve“ auf den Zustand unserer Gewässer aufmerksam, hole an die Oberfläche und mache deutlich, wie zart und schön die im Wasser lebenden, Photosynthese betreibenden Organismen sind. Die Präsentation in schaukastenartigen Rahmen erinnere an botanische Zeichnungen und Drucke aus dem 18. Jahrhundert, mache uns aber auf die Fragilität und den heutigen Zustand unserer Gewässer aufmerksam.