Zweitplatzierte ist die Firma Voortmann : St. Nikolausschule in Issum bekommt Klimaschutzpreis

Preisübergabe des Westenergie Klimaschutzpreises an die St. Nikolausschule und an die Firma Voortmann. Foto: Westenergie

Issum Die Schüler gewinnen gleich doppelt. Die Zweitplatzierte, die Firma Voortmann, gibt das Preisgeld an die Schule weiter zur Anschaffung eines Wasserspenders.

Bürgermeister Clemens Brüx dankte allen Preisträgern: „Die kreativen Ideen rund um den Schutz von Klima und Umwelt in unserer Gemeinde beeindrucken uns immer wieder. Besonders freut uns, dass die Projekte neben dem Klima- und Umweltschutz auch das Allgemeinwohl in der Gemeinde miteinbeziehen. Umso schöner ist es, dieses Engagement gemeinsam mit Westenergie zu würdigen und auszuzeichnen.“ Westenergie-Kommunalmanager Frithjof Gerstner erklärte: „Es freut uns, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde Issum das Bewusstsein bei den Menschen vor Ort zum Thema Klima- und Umweltschutz fördern und gleichzeitig gemeinnützige Organisationen unterstützen können.“ Mit ihrer Bewerbung „Das Meer beginnt hier“ konnte die St. Nikolausschule punkten und dafür den ersten Preis gewinnen. Seit längerem engagiert sich die Schule in Zusammenarbeit mit der Klever Abfallwirtschaft in Sachen Müllvermeidung. Die vierte Klasse führt regelmäßig die Aktion „Papier schöpfen“ durch, bei der Müll auf dem Gelände der Schule gesammelt wird.