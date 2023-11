St. Martin 2023 Das sind die Martinszüge im Gelderland

Wankum: Samstag, 4. November 2023: Start 17 Uhr mit kleiner Feierstunde in der St. Martin-Kirche. Bedingt durch Baustellen ändert sich der Zugweg und lautet in diesem Jahr: Landfriedensstraße, Straelener Straße, Speestraße, Venloer Straße, Landfriedensstraße, Marienstraße, Ostkamp, Marienstraße, Landfriedensstraße, Bröhlstraße, Feuerwehrgerätehaus (Martinsfeuer und Mantelteilung), Grundschule (Martinstüten an die Schulkinder) Kirchplatz (Martinstüten an alle anderen Kinder).