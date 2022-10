Umzüge zu St. Martin : Das sind die Martinszüge im Gelderland

Service Gelderland Schon ab dem 2. November heißt es wieder „Laterne, Laterne; Sonne, Mond und Sterne“. In einer Gemeinde gibt es sogar ein besonderes Jubiläum.

In fast allen Ortschaften im Gelderland finden auch dieses Jahr wieder Martinszüge statt. Ob von Kindergärten oder Martinskomitees organisiert: Von Achterhoek bis Winnekendonk werden Kinder mit ihren Laternen durch die Straßen ziehen.

Ganz früh dabei ist Stenden, hier wird der Zug schon am 2. November abgehalten. Die spätesten Züge finden in Aengenesch und Wetten statt: Am 18. November.