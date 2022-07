Wallfahrt für alle Ortsteile : Gläubige aus Geldern pilgern gemeinsam nach Kevelaer

Die Gläubigen aus Geldern ziehen gemeinsam zur Gnadenkapelle. Foto: Dirk Möwius

Geldern Die Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Geldern lädt Fuß- und Radpilger aus allen Ortsteilen zu einer Wallfahrt nach Kevelaer ein.

Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt die Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Geldern am Sonntag, 10. Juli, wieder zu einer gemeinsamen Wallfahrt aller Ortschaften nach Kevelaer ein. Der Ablauf knüpft an die Tradition vor der Corona-Zeit an. Hier die Zeiten und Treffpunkte für die Rad- und Fußpilgergruppen aus den einzelnen Ortschaften:

Aengenesch: Fußpilger 4.30 Uhr, Radpilger 5.30 Uhr an der Kirche; Geldern: Fußpilger 4.45 Uhr, Radpilger 6.15 Uhr an der Kirche; Har­tefeld: Fußpilger 3.30 Uhr, Radpilger: 5.45 Uhr an der Kirche; Kapellen: Fußpilger: 5 Uhr, Radpilger: 5.45 Uhr an der Kirche; Lüllingen: Fußpilger 6 Uhr an der Kreuzung RWZ, Radpilger 6.45 Uhr am Friedhof; Pont: Fußpilger 4.15 Uhr, Radpilger 6 Uhr an der Kirche; Veert: Fußpilger 5.15 Uhr, Radpilger 6.30 Uhr an der Kirche; Walbeck: Fußpilger 5 Uhr, Radpilger 6.15 Uhr an der Kirche.

In Kevelaer treffen sich alle Pilger auf dem Peter-Plümpe-Platz und ziehen um 7.30 Uhr gemeinsam zur Gnadenkapelle. Dort beginnt um 7.45 Uhr das Gebet am Bild der „Trösterin der Betrübten“. Um 8.15 Uhr feiert die Gemeinde die Pilgermesse in der Basilika. Nach einer Frühstückspause treffen sich die Wallfahrer um 11 Uhr zum großen Kreuzweg, der um 12 Uhr mit dem Schlusssegen endet.

Am Wallfahrts-Sonntag fallen die Gottesdienste in allen Gelderner Ortschaften aus. Die gesamte Gemeinde ist zur Wallfahrt und zur Pilgermesse um 8.15 Uhr in Kevelaer eingeladen.

(RP)