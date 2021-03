Mitmach-Wettbewerb der Rheinischen Post und Evonik : Geld für Forscher aus Walbeck

Walbeck Zweitklässler der St.-Luzia-Grundschule überzeugten die Jury bei der Evonik-Kinderuni und schafften es in die Top-50-Liste. Als Preis erhalten sie 150 Euro für die Klassenkasse.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. „Ich habe den Kindern zunächst die Geschichten vom kleinen Zeitungsmonster Kruschel vorgelesen. Anschließend haben wir uns an die Arbeit gemacht und die Ergebnisse in einem Fotobuch dokumentiert“, sagt Hellenbrand. Der Aufwand hat sich gelohnt. Denn eine Jury wählte die Kinder aus dem Spargeldorf jetzt in die „Top 50“-Rangliste aller Teilnehmer. Verbunden mit einem Preisgeld in Höhe von 150 Euro, das für die Klassenkasse bestimmt ist. Bereits zum neunten Mal hatten das Essener Chemie-Unternehmen Evonik und die Rheinische Post im Spätherbst zum Mitmach-Wettbewerb für Kinder aufgerufen. Seit 2011 laden beide Unternehmen kleine Forscher zum Experimentieren ein. Beteiligen können sich Kindergartengruppen und die ersten beiden Grundschulklassen. Sie erhalten für zwei Wochen die Rheinische Post und finden darin täglich die Anleitung für ein kleines Experiment, das sie in ihrer Gruppe ausprobieren können. Wichtig dabei: Alle Versuche sind mit einfachen Hilfsmitteln durchführbar und behandeln spannende Fragen aus dem Alltag. Da geht es etwa um wasserscheues Speiseöl, Eiswürfel zum Angeln oder die Frage, wie Butter den Geschmack verändert.