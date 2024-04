Bruderschaft macht den Eyller Bruch schön

Erneut fand die traditionelle Umweltaktion im Eyller Bruch und Umgebung durch die St.-Hubertus-Bruderschaft-Obereyll 1328 statt. Viele Mitglieder der Bruderschaft, teilweise mit Familien und Freunden, sowie die Jägergemeinschaft Revier Nummer 9 versammelten sich bereits am frühen Samstagvormittag am Rather Weg in Obereyll, um das Bruch zu säubern. In vielen Kleingruppen zogen die Helfer mit Tüten, Eimern und Schaufeln bis nachmittags durch das Waldareal und sammelten dabei eine leider erschreckend große Menge an Abfall und Unrat ein. Die abschließende Entsorgung des Mülls wurde dankenswerter Weise durch die Gemeinde Kerken übernommen. Ein großer Dank geht an Familie Karin Leurs für die Räumlichkeit und an Hilmar Ettrich für das Zubereiten des Schichtbraten, der von allen Helfern dankend gelobt wurde. „Wir freuen uns einerseits auch im kommenden Jahr wieder im Sinne der Umwelt unterwegs zu sein, hoffen aber auch zunehmend weniger Abfälle aus dem Eyller Bruch holen zu müssen“, so die Mitglieder der Bruderschaft.