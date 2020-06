St.-Clemens-Hospital Geldern : Krankenhaus hält an Corona-Schutzmaßnahmen fest

Krankenhaus hält an Corona-Schutzmaßnahmen fest

Geldern Obwohl sich in jüngster Zeit die Beschwerden häufen, hält das Gelderner St.-Clemens-Hospital an der relativ strengen Besuchsregelung und den Corona-Schutzmaßnahmen fest. Der Schutz von Patienten und Mitarbeitern hat absoluten Vorrang.

(RP) Die meisten Menschen freuen sich zwar über die Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen. Die jüngsten Beispiele aus Ostwestfalen und Moers zeigen jedoch, wie angespannt die Infektionssituation immer noch ist. Darum gelten in den meisten Einrichtungen des Gesundheitswesens auch weiterhin erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

In Geldern kann jeder Patient eine Person benennen, die ihn besuchen darf. Für diese Person wird ein Passierschein ausgestellt, der die Besuchszeiten festlegt. „Die Termine müssen eingehalten werden, um gleichzeitige Besuche in Mehrbettzimmern zu vermeiden“, betont der Mediziner. Ausnahmen gelten für schwerstkranke und sterbende Patienten. „In den vergangenen Tagen haben sich vermehrt Angehörige über die eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten beschwert“, sagt Schnabel. Dabei gehe es bei den Regelungen nicht um Schikane. „Wir sind an die landesweiten Richtlinien gebunden, auf deren Basis wir ein individuelles Konzept erstellt haben.“ Alle Nachbarkrankenhäuser agieren ähnlich, auch wenn sich die Ausgestaltung von Haus zu Haus unterscheidet.