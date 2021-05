Kostenpflichtiger Inhalt: Fußgängerweg muss weichen : Clemens-Hospital plant neuen OP-Trakt

An der Stelle, wo jetzt noch die Autos parken (vor der Notaufnahme), sollen demnächst Verletzte operativ versorgt werden. Das St.-Clemens-Hospital plant einen neuen OP-Trakt. Foto: Krankenhaus

Geldern Das Land NRW und das St.-Clemens-Hospital in Geldern investieren knapp sechs Millionen Euro in den Bau eines zusätzlichen OP-Saals vor der jetzigen Notaufnahme. Der Spatenstich soll noch in diesem Jahr erfolgen.