St.-Clemens-Hospital in Geldern : Eine Geburt unter Corona-Bedingungen

Geldern Die Geburt eines Kindes lässt sich auch wegen des Coronavirus nicht verschieben. Im St.-Clemens-Hospital in Geldern erblicken Babys derzeit unter besonderen Bedingungen das Licht der Welt — und die Väter dürfen dabei sein.

Die Menschen sind in Isolation, Termine wurden abgesagt oder verschoben. Doch eine Geburt lässt sich nunmal nicht verschieben. Babys kommen zur Welt, wann sie wollen – in Ilvys Fall war das zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. „Eigentlich war sie für Mitte April ausgezählt“, sagt Vater Martin Nieskens. „Wir haben uns schon Sorgen gemacht, dass die Geburt unter erschwerten Bedingungen ablaufen könnte.“ Denn einige Kliniken in Deutschland haben entschieden, im Kreißsaal keine Väter oder andere Begleitpersonen mehr zuzulassen.

Kevelaer Im Marienhospital Kevelaer, das zum Katholischen Karl-Leisner-Klinikum gehört, finden keine Geburten statt. Im ebenfalls dazugehörigen St.-Antonius-Hospital in Kleve gelten ähnliche Regeln wie in Geldern – auch hier sind Begleitpersonen bei der Geburt zugelassen.

Im St.-Clemens-Hospital in Geldern, wo Ilvy am Sonntag zur Welt kam, ist das nicht der Fall. Hier sind Partner oder Partnerin im Kreißsaal erlaubt. „Die Begleitperson hat als Unterstützung für die werdende Mutter eine wichtige Funktion während der Geburt. Diese Hilfe und das gemeinsame Erleben wollen wir Paaren nicht nehmen“, sagt Krankenhaussprecherin Stefanie Hamm.

Sollte die Mutter selbst an Corona erkrankt sein, werde die Geburt in einen abseitigen Kreißsaal verlegt, der räumlich von der geburtshilflichen Abteilung getrennt liegt. „Das schützt andere junge Familien vor einer Übertragung des Virus“, so Stefanie Hamm. Infizierte Mütter und ihre Babys würden nach der Geburt in einem Isolierzimmer stationär betreut. Hier können alle Untersuchungen vorgenommen werden, zum Beispiel die U2 des Neugeborenen.