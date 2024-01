Neujahrsempfang im Gelderner Krankenhaus St.-Clemens-Hospital ehrt ehrenamtliche Helfer

Für das St.-Clemens-Hospital wiegt der Abschied schwer. Die anderen Mitglieder der Gruppe bleiben weiter an Bord und freuen sich, auch in Zukunft ehrenamtlich für das Krankenhaus tätig sein zu können. Doch für die Leitungsaufgaben von Ursula Tömp hat sich bislang noch niemand gefunden. „Als Gruppenleitung geht es darum, eine Brücke zwischen Verwaltung und Ehrenamt zu bauen, neue Mitglieder zu finden, sie anzulernen und in die Gruppe zu integrieren. Außerdem ist es wichtig, immer ein offenes Ohr für alle zu haben, wenn es mal Fragen oder auch Probleme gibt. Zu den weiteren Aufgaben gehört auch die Organisation von zwei Treffen pro Jahr, unseren Neujahrsempfang und ein zweites Treffen im Sommer“, erklärt die scheidende Vorsitzende.