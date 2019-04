St.-Clemens-Hospital : Baby-Messe für werdende Eltern

Geldern Das St.-Clemens-Hospital in Geldern bietet die Aktion für werdende Eltern an.

Ebenfalls vor Ort sind Berater der Kinderschutzambulanz, des Netzwerkes „Frühe Hilfe“ und des Jugendamtes. Therapeuten und Krankenkassen informieren darüber, wie sie die jungen Familien unterstützen. „Der Renner ist wie immer die Produktausstellung von Anbietern aus der Region“, sagt Pflegedienstleiterin Renate Winter. „Die Palette ist breit – sie reicht von Kinderwagen und Tragetüchern über Kleidung und Schuhe bis hin zu Pflegeprodukten und Büchern. Viele Anbieter sind kleine kunsthandwerkliche Betriebe, deren Artikel man sonst nicht so leicht findet.“ Auch eine Bodypainterin ist an Bord, um Babybäuche in kleine Kunstwerke zu verwandeln. Geschwisterkinder können sich an der Hüpfburg, beim Kinderschminken, Wickeldiplom und Luftballonkunst beschäftigen.