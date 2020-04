St.-Clemens-Hospital Geldern : Malwettbewerb als Gruß an die Patienten

Geldern Um die Patienten des St.-Clemens-Hospitals in Geldern aufzuheitern, ruft das Krankenhaus Kinder und Jugendliche zum Malwettbewerb auf.

Das St.-Clemens-Hospital wendet sich mit einer ganz besonderen Bitte an Kinder und Jugendliche. „Helft uns, den Patientinnen und Patienten ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.“ Dazu reichen Stift und Papier. Kleine Künstler und Wortakrobaten werden gebeten, Bilder zu malen oder Briefe zu schreiben, die in den Stationszimmern aufgehängt oder von Mitarbeitenden vorgelesen werden. Natürlich erst nach Desinfektion in einem speziellen Plasmasterilisator.

Zu gewinnen gibt es für die drei ersten Plätze Gutscheine des Gelderner Werberings in Höhe von 50, 35 und 15 Euro. Einsendeschluss ist der 15. Mai. Die Bilder und Briefe können per Post geschickt werden an St.-Clemens-Hospital Geldern, Aktion Kinder für Patienten, Clemensstraße 6, 47608 Geldern. Oder einscannen und per E-Mail an patientengruss@clemenshospital.de.