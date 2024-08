St-Clemens-Hospital Chefärztin des Gelderner Krankenhauses ist Top-Medizinerin

Recherchiert wurden hierfür Behandlungsleistung, Reputation, Qualifikation, wissenschaftliches Engagement sowie der Patientenservice. „Ich freue mich sehr über diese Anerkennung meiner Arbeit in Geldern“, sagt die Chefärztin, die nach ihrer Facharztausbildung im Klinikum Krefeld bereits 1997 ins St.-Clemens-Hospital wechselte. Für die Chirurgie entschied sie sich damals, „weil ich Patientinnen und Patienten auf diese Weise in Notsituationen sehr rasch helfen kann“, erklärt Susanne Born. Im Gelderner Krankenhaus konnte sie im Laufe der Jahre eine Menge entwickeln und erreichen. „Ich hatte während meiner Ausbildung einen hervorragenden Chefarzt, einen Top-Bauchchirurgen aus Krefeld“, erinnert sich Born. „Dort habe ich bereits ganz am Anfang die minimalinvasive Chirurgie, also operative Eingriffe mit kleinstmöglichem Trauma erlernt und konnte diese selber durchführen“, so die Top-Medizinerin. „Das war seinerzeit eine ganz neue Art zu operieren und als junge Ärztin konnte ich hier in Geldern dann rasch das Spektrum der Behandlungen erneuern.“