St.-Clemens-Hospital : Neues Verfahren in der Gelderner Gastroenterologie

Neues Verfahren in der Gelderner Gastroenterologie

Geldern Das St.-Clemens-Hospital bietet ein neues endoskopisches Verfahren für Untersuchungen und Eingriffe im Dünndarm an. 250.000 Euro wurden dafür investiert.

Wenn der Eisenwert ohne erkennbaren Grund dauerhaft zu niedrig ist, Patienten an Gewicht verlieren oder über unklare Bauschmerzen klagen, kann das Problem im Dünndarm liegen. „Als Ursachen kommen vor allem drei Erkrankungen in Frage: Angiodysplasien, Entzündungen oder in sehr seltenen Fällen Tumore“, erklärt Dr. Kerem Bulut.