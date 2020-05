Krankenhausin Geldern : St.-Clemens-Hospital bietet Geburtsvorbereitung online an

Geldern In dem Gelderner Krankenhaus gibt es auch in Corona-Zeiten eine umfassende Versorgung für werdende Mütter rund um die Geburt – diese ist weiterhin persönlich aber auch über das Internet möglich.

Eine Geburt in Zeiten von Corona bedeutet für viele Mütter: keine Geburtsvorbereitung, keine Rückbildungsangebote und keine ausreichende Unterstützung während der Geburt, weil die Partner nur zum Ende der Geburt dabei sein dürfen. Im Gelderner St.-Clemens-Hospital ist das anders. „Uns ist es wichtig, den Frauen auch in diesen Zeiten ein positives Geburtserlebnis zu ermöglichen. Dazu gehört für uns eine Rundum-Versorgung von der Schwangerschaft über die Geburt bis zum Wochenbett“, versichert das 14-köpfige Hebammen-Team. Die Geburtshelferinnen haben sich deshalb darauf verständigt, ihre Bewegungskurse wenn möglich online anzubieten.

Anders im Kreißsaal. „Für uns gehört eine von der Gebärenden ausgewählte Begleitperson zur Geburt dazu, egal ob Partner, Partnerin, Freundin oder Mutter. Sie ist wichtig, um die Frauen zu unterstützen“, so Wilmsen weiter. Diese Begleitperson darf von Beginn an dabei sein. „Allerdings muss beiden klar sein, dass sich eine Geburt auch schon mal über viele Stunden hinziehen kann“, erklärt Dr. Volker Hoffmann, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Natürlich wird die Begleitperson in dieser Zeit versorgt. Aber sie sollte nicht das Krankenhaus verlassen, um später wiederzukommen. Ebenfalls nicht erwünscht ist ein Wechsel der Begleitperson während der Geburt. „Wir achten sehr darauf, das Virus nicht fahrlässig in das St.-Clemens-Hospital einzuschleppen. Mit jedem Wechsel würde die Gefahr steigen. Um die Mütter und Kinder, aber auch die Kolleginnen zu schützen, haben wir uns deshalb für diesen Weg entschieden“, rechtfertigt der erfahrene Frauenarzt die Entscheidung.