Die Patronatstage der St.-Antonius-Bruderschaft Rahmer Schützen bald mit Frauen?

Nach der auch für die St.- Antonius-Bruderschaft schwierigen Coronazeit feierten die Rahmer Schützen die Patronatstage nun wieder in vollem Umfang. Start war mit der Karaokeparty „Let‘s sing!“ im Vereinslokal „Rahmer Hof“. Nachdem Brudermeister Michael Heimes die Gäste begrüßte, eröffnete Schützenkönig Georg Neubert den Gesangsreigen. Danach gab es auch bei den Gästen kein Halten mehr und DJ Bernd musste einen Songwunsch nach dem anderen erfüllen. Bei der Messe für die Rahmer Gebetsgemeinschaft „Maria, Königin des Friedens“ trat Ulrich Etzold sein Amt als 503. Kirchmeister an und löste damit Mathias Büsch ab. Für die Kinder gab es vom Königspaar Georg Neubert und Sabine Wienes und dem Ministerpaar Peter und Martina an de Meulen nach der Messe Brezeln. Im von Pfarrer Albert Lüken zelebrierten Festhochamt, der vom Trommlerkorps Stenden begleitet wurde, wurden die Neumitglieder des letzten Jahres offiziell in die Bruderschaft aufgenommen. Nach dem anschließenden Fahnenschwenken führte der Hauptmann Michael Heimes die Antoniusschützen ins Vereinslokal zum wohlverdienten Frühstück. Für über 80 Teilnehmer hatten die Festwirte Roland und Jürgen Scholz eingedeckt. Nach dem Frühstück und dem anschließenden „Geloag“, konnte der Brudermeister eine ganz besondere Ehrung vornehmen. Der Ehrenvorsitzende Hans „Schäng“ an de Meulen wurde für seine 80-jährige Mitgliedschaft in der St.-Antonius-Bruderschaft mit einem Präsentkorb und einer Urkunde geehrt. Schäng war während dieser langen Zeit nicht nur ein „einfaches“ Mitglied, er prägte die Bruderschaft über viele Jahre. Schäng trat 1943 mit 14 Jahren in die Bruderschaft ein. Er war unter anderem zweimal Minister, Festkettenträger und auch Vorsitzender von 1965 bis 1985. Auch wenn er es mit seinen 94 Jahren nun etwas ruhiger angehen lässt, die Verbundenheit zu „seinen“ Rahmer Schützen pflegt er weiterhin. Die Mitglieder würdigten ihn mit Glückwünschen und einem lang anhaltenden Applaus. In einer Abendmesse wurde an die Verstorbenen der Bruderschaft in der Rahmer Kapelle gedacht. Zur 593. Jahreshauptversammlung konnte der Brudermeister 34 Schützenbrüder begrüßen. Präses Pastor Lüken zeigte sich beeindruckt von der Gemeinschaft, die während der Patronatstage in Rahm zum Ausdruck kam. Für den Festausschuss gab Kalle Heimes einen kurzen Überblick über die Planungen für das Schützenfest 2024. Beim Tagesordnungspunkt Verschiedenes berichtete Michael Heimes, dass er im vergangenen Jahr mehrfach darauf angesprochen wurde, warum in der Rahmer Bruderschaft bisher keine Frauen als Mitglieder zugelassen sind. Nach einer kurzen und sachlichen Diskussion zeichnete sich unter den Anwesenden eine breite Bereitschaft ab, dies zukünftig zu ändern. Heimes forderte die Mitglieder auf, sich bis zur nächsten Jahreshauptversammlung darüber Gedanken zu machen und kündigte an, dass 2024 über eine entsprechende Satzungsänderung abgestimmt wird.