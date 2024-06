Wegen Handy bei Venlo in die Maas gesprungen Kaum noch Hoffnung für vermisste Deutsche

Auch am Montag ging die Suche nach den zwei vermissten Deutschen weiter, die am Sonntagmorgen bei Venlo in die Maas gesprungen sind. Die niederländische Polizei hat allerdings wenig Hoffnung, dass die beiden jungen Männer noch lebend gefunden werden. „Wir vermuten, dass die Männer tot sind. Denn nach den starken Regenfällen ist der Wasserstand in der Maas sehr hoch“, so eine Sprecherin der Polizei in Limburg auf Anfrage der Redaktion. Die Strömung in dem Fluss sei derzeit unvorstellbar groß, da seien die Überlebenschancen für die Vermissten sehr gering.