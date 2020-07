Ausflüge mit der Sportjugend : Ausflüge mit der Sportjugend

Eine Achterbahnfahrt im Europapark Rust. Foto: europapark/europapark.de

Kreis Kleve Erlebnis-Wochenenden auf Bauern- und Reiterhöfen und ein Ausflug in den Europa-Park: Die Sportjugend sorgt auch nach den Sommerferien für Abwechslung.

(RP) Die Sportjugend im Kreissportbund Kleve sorgt auch nach den Sommerferien für Abwechslung. So ist am Wochenende, 28. bis 30. August, ein Wochenende auf dem Bauernhof Maas in Vernum geplant. Die Anreise erfolgt am Freitag zwischen 16.30 und 17 Uhr. Vor Ort haben die Kinder jede Menge Gelegenheit zum Toben und Klettern. Außerdem warten viele Tiere auf Streicheleinheiten. Das Nachtlager wird in einer Scheune im Heu aufgeschlagen. Die Gebühr beträgt inklusive Unterkunft, Verpflegung und Programm 29 Euro.

Am Samstag, 5. September, geht’s in den Europa-Park nach Rust. Der Ausflug richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren. Die Anfahrt erfolgt im Reisebus ab Kevelaer; die Gebühr beträgt inklusive Snack und Eintrittskarte 99 Euro.