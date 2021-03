Reiseprogramm des Sportbildungswerks : Wandern auf Kreta und vor der Haustür

Berge und Meer: Wenn alles klappt und es die Corona-Bestimmungen bis dahin zulassen, sind Wanderer im Mai mit dem Sportbildungswerk auf Kreta unterwegs. Foto: Griechische Zentrale für Fremdenverkehr / dpa / gms

Geldern/Kreis Kleve Das Sportbildungswerk sieht Licht am Ende des Tunnels. Die Pandemie ist zwar noch nicht ausgestanden. Aber Marcel Kempkes und seine Kollegen haben für 2021 ein attraktives Sportreisen-Programm organisiert.

Einsatzbereitschaft, Optimismus, Ausdauer – Marcel Kempkes bringt alle Eigenschaften mit, die einen erfolgreichen Sportler auszeichnen. Deshalb hat sich der Pädagogische Leiter des Sportbildungswerks Kleve, das seinen Sitz im „Sporthaus“ an der Pariser Bahn in Geldern hat, auch nicht davon abhalten lassen, ein neues Programm in Sachen Aktivreisen aufzulegen. Mitten in Corona-Zeiten, verbunden mit all den Ungewissheiten, die die Pandemie mit sich bringt.

Den ersten Rückschlag hat der 33-Jährige auch schon wieder verdauen müssen. Es spricht alles dafür, dass Kempkes in zwei Wochen zum Telefonhörer greifen muss, um die reservierten Unterkünfte in einem Vier-Sterne-Hotel auf Sardinien zu stornieren. Dort hätte ursprünglich vom 15. bis zum 22. Mai das Comeback in Sachen Sportreisen gefeiert werden sollen – mit einer ausgeklügelten E-Bike-Rundfahrt. Doch daraus wird wohl nichts. „Bislang liegt uns noch keine Anmeldung vor. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen befürchten, auf den Kosten für die Flüge sitzen zu bleiben, die nicht zu unserem Paket gehören. Außerdem schwingt da wohl immer noch die Angst mit, nach der Rückkehr erst einmal in Quarantäne zu müssen“, sagt Kempkes.

Info Reisepreis wird gegebenfalls erstattet Ansprechpartner Anmeldungen und ausführliche Informationen bei Marcel Kempkes, Tel. 02831 9283021, E-Mail: m.kempkes@ksb-kleve.de. Das komplette Reiseprogramm gibt’s im Internet auf der Homepage www.sbw-kleve.de. Garantie Sollte eine Reise wegen Corona abgesagt werden müssen, entstehen den Teilnehmern keine Kosten. Ausnahme: Im Vorfeld gebuchte Flüge. Bei der Organisation stehen Marcel Kempkes und sein Team den Teilnehmern zur Seite.

Letztmals waren sportliche Urlauber mit dem Kreissportbund im Februar 2020 unterwegs – nach der Mallorca-Rundreise fielen alle weiteren Angebote ins Wasser. Doch inzwischen sehen Kempkes und seine Mitstreiter um den erfahrenen Haudegen Jürgen Elser wieder das oft beschworene Licht am Ende des Tunnels. „Allmählich kommt Bewegung in die Sache. Ein Impfpass macht natürlich nur Sinn, sobald alle Menschen, die eine Impfung wünschen, eine Option darauf hatten. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Forcierung der Schnelltests erhebliche Erleichterungen bedeutet“, sagt Kempkes.

Selbstverständlich sollen sich die Teilnehmer an den Sportreisen, die für kleine Gruppen von zehn bis 15 Personen bestimmt sind, von vorneherein auf der sicheren Seite fühlen können. Nicht nur in Sachen Corona. „Ich bin fest davon überzeugt, dass das Risiko einer Ansteckung auf unseren Reisen äußerst gering ist. Die ausgewählten Unterkünfte bringen alle Hygiene-Standards mit. Die Teilnehmer werden einzeln oder paarweise in den Zimmern untergebracht. Und die geplanten Wanderungen und Radtouren sind ebenfalls mit dem nötigen Abstand möglich“, erklärt Kempkes. Deshalb ist die Zuversicht groß, dass die Reisen spätestens mit der Alpen-Adria-Radtour, die vom 5. bis zum 13. Juli von Salzburg zum Adriatischen Meer führen soll, wieder Fahrt aufnehmen. Eventuell kann zuvor auch schon „Wandern auf Kreta“ vom 7. bis zum 14. Mai über die Bühne gehen. Die weiteren großen Reisen sind erst im Herbst geplant: „Radfahren auf Kreta“ (27. September bis 4. Oktober), „Wandern und Wellness im Berchtesgadener Land“ (3. bis 10. Oktober) sowie „Wanderungen im Südwesten von La Palma“ (12. bis 19. Oktober). Daneben zählen auch noch Wanderungen und Radtouren im Bergischen Land, im Ruhrgebiet oder direkt vor der Haustür in der Leucht bei Kamp-Lintfort zum Angebot.

Das Sportbildungswerk hat in den vergangenen Jahren eine treue Reise-Fangemeinde aufgebaut, die nach Möglichkeit jetzt wieder aktiviert werden soll – Neulinge sind natürlich jederzeit willkommen. „Wir bewegen uns abseits des Massentourismus, was natürlich in Zeiten wie diesen ein weiterer Vorteil ist. Außerdem haben wir vor Ort Reiseleiter und Tourguides, die jede Menge Geheimtipps auf Lager haben“, sagt Kempkes.