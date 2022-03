Entscheidung im Sportauschuss Geldern : Rot-Weiß Geldern zieht zum Holländer See um

Geldern Auf der bisherigen Spielstätte des Vereins, dem Ascheplatz am Brühl, wird demnächst ein Wohngebiet entstehen. Der Sportausschuss der Stadt Geldern hat am Mittwoch eine Entscheidung getroffen.

Ein leidiges Thema, das den Sportausschuss der Stadt Geldern seit etlichen Sitzungen beschäftigt hat, steht nicht mehr zur Diskussion: Rot-Weiß Geldern bekommt endlich ein neues Zuhause. Seit Mittwoch ist das beschlossene Sache. Der Beschlussfassung, den Kunstrasenplatz am Holländer See dem Verein Rot-Weiß Geldern zuzusprechen und die Planung eines Vereinshauses an dortiger Stelle zu beginnen, wurde einstimmig zugestimmt.

Noch nicht ganz vom Tisch ist die Frage, was mit dem Gelderland-Stadion und dem Naturrasenplatz am Holländer See geschehen soll. Tendenziell sind alle Fraktionen dafür, dass der Naturrasen- ebenfalls in einen Kunstrasenplatz umgewandelt und die gesamte Sportanlage in eine moderne Sportstätte umgewandelt werden soll – als eine große Investition in die Zukunft.