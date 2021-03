Sportausschuss Geldern vereinbart Sondersitzung : Noch keine Lösung in der Gelderner Schwimmbadfrage

Geldern Zentraler Tagesordnungspunkt der Sportausschusssitzung war, dass für den Schwimmunterricht der Kinder dringend ein zusätzliches Lehrschwimmbad benötigt werde. Nun setzt man auf eine Arbeitsgruppe.

Vorrangiges Thema im Gelderner Sportausschuss war am Donnerstag der von der SPD beantragte Tagesordnungspunkt „Lehrschwimmbad“. Über die Hintergründe berichtete die Rheinische Post in ihrer Mittwoch-Ausgabe ausführlich: Es gebe nicht genug freie Zeiten und keine ausreichend geeignete Wasserfläche im Gelderner Parkbad, um den Kindern das Schwimmen beizubringen. Außerdem sei das Hallenbad zum zweiten Mal wegen der Pandemie schon seit Monaten geschlossen. Besonders erschwerend komme hinzu, dass das Lehrschwimmbecken an der Don-Bosco-Schule wegen einer Grenzüberschreitung des Legionellenwertes nicht zur Verfügung stehe und in naher Zukunft das Becken aufgrund einer Komplettsanierung vermutlich über das Jahr 2022 nicht benutzt werden könne. Die fatale Folge ist, dass die Wartelisten lang und länger werden und mehrere Jahrgänge möglicherweise das Schwimmen nicht lernen.