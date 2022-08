Gelderner Sportausschuss : Auf dem Weg zu einem neuen Schwimmbad

Die Pläne für ein neues Bad in Geldern nehmen langsam Gestalt an. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Der Sportausschuss hatte Dauerbrenner auf der Tagesordnung. Die Badpläne sollen jetzt konkretisiert werden. Bei der neuen Sportanlage gibt es noch viele offene Fragen.

Die beiden Dauerbrenner in Geldern – neues Schwimmbad und was wird aus der Sportanlage am Holländer See – waren am Donnerstag zum wiederholten Mal Thema der öffentlichen Sitzung des Sportausschusses.

Schwimmbad für die Stadt Geldern Marc Schlischka von der Stabsstelle Sport fasste das Ergebnis der Bürgerbefragung zusammen und berichtete über die Arbeit der AG Schwimmbad. Als Resultat wurde folgende Empfehlung an den Sportausschuss formuliert: Der Sportausschuss beauftragt die Verwaltung, das Konzept für ein Schwimmbad mit einem Planungsbüro zu konkretisieren und folgende Aspekte zu berücksichtigen: ein Schwimmbad, zwei Kursbecken für die Schwimmausbildung und den Reha- und Präventionssport, ein Familienbecken, ein Multifunktionsbecken mit Sprungturm (Ein- und Drei-Meter-Brett), eine Wasserfläche von insgesamt 600 Quadratmetern, ausreichende Umkleiden, Sanitäranlagen und sonstige Funktionsbereiche sowie die Anbindung an den ÖPNV und die Bewirtschaftung des Schwimmbades mit erneuerbaren Energien.

Sportanlage am Holländer See Diskussionsgrundlage war ein gemeinsamer Antrag der BiG, FDP und SPD mit folgendem Inhalt: die Umwandlung des Naturrasenplatzes in einen ganzjährig bespielbaren Kunstrasenplatz; der Ausbau der Leichtathletikanlage, um künftig qualifizierten Sportunterricht, Training und Prüfungen für das Abitur im Fach Sport auch in der Schulstadt Geldern stattfinden zu lassen; der Verzicht auf einen zusätzlichen dritten Fußballplatz; eine ökologische Aufwertung entlang der Gelderner Fleuth; zudem soll die Sportanlage am Holländer See außerhalb von Trainings- und Spielzeiten auch für Sportler ohne Vereinsbindung zugänglich sein.