Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Hoffentlich ist der Corona-Bote pünktlich

Kerken Zuletzt gab‘s bei den Gegnern des TV Aldekerk Pannen mit den PCR-Tests. Am Freitag kommt der Tabellenzweite HSV Gräfrath. Die A-Juniorinnen des ATV wollen am Sonntag ins DM-Viertelfinale.

(CaB.) Die Situation in der Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen nimmt allmählich groteske Formen an. Uwe Stemberg, zuständiger Spielleiter des Deutschen Handball-Bundes (DHB), musste die jüngsten beiden Spiele des TV Aldekerk gegen die SG H2Ku Herrenberg und beim HC Leipzig absagen, weil die vorgeschriebenen PCR-Tests nicht rechtzeitig im Labor eingetroffen waren. Aus Leipzig hieß es dazu lediglich, dass der zuständige Logistiker verantwortlich sei, der seinen Fehler bereits eingeräumt habe.

Trotz aller Widrigkeiten bleibt der Zweitliga-Aufsteiger, der verheißungsvoll ins neue Jahr gestartet ist und mit dem Unentschieden in Bremen endlich auch das erste Erfolgserlebnis bejubeln durfte, konzentriert bei der Sache. Mit dem Tabellenzweiten HSV Gräfrath, der am Freitagabend ab 19.45 Uhr seine Visitenkarte in der Vogteihalle abgibt, verbinden die Aldekerkerinnen gute Erinnerungen. Gegen den damaligen Tabellenführer hatte der ATV im Hinspiel am fünften Spieltag erstmals ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. Die Grün-Weißen begegneten dem Spitzenteam Mitte Oktober auf Augenhöhe und mussten sich am Ende nur knapp mit 29:30 geschlagen geben.