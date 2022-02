Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Das Virus dürfte Punkte gekostet haben

Der TV Aldekerk – hier wird Svenja Rottwinkel in die Mangel genommen – bekommt garantiert auch in Leipzig nichts geschenkt. Foto: Norbert Prümen

Kerken Immer dann, wenn Aufsteiger TV Aldekerk leichten Aufwind verspürte, kam die nächste Spielabsage wegen der Pandemie dazwischen. Am Sonntag ist die Mannschaft beim HC Leipzig gefordert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Spekulieren ist natürlich erlaubt. Ob Funktionäre, Spielerinnen oder Trainerstab – im Lager des Handball-Zweitligisten TV Aldekerk gibt es nicht gerade wenige Menschen, die sich die Frage stellen, was eventuell für den Aufsteiger möglich gewesen wäre, wenn nicht die Pandemie den Spielplan immer wieder auf den Kopf gestellt hätte. Angefangen beim Heimspiel gegen den ESV Regensburg, das kurz vor Weihnachten mit einer unglücklichen 24:27-Niederlage endete, zeigten die Grün-Weißen von Woche zu Woche aufsteigende Form.

Danach fiel das Spiel gegen Mitaufsteiger Heide aus, der unglücklichen Niederlage gegen das Topteam aus Waiblingen folgte eine weitere Spielabsage. Nachdem in Bremen dann endlich der erste Punktgewinn geschafft war, machte ein fehlender Pooltest der SG Herrenberg den Grün-Weißen den nächsten Strich durch die Rechnung. Doch der Konjunktiv zählt im Sport nun einmal nicht.

Info Am Wochenende fallen erneut viele Spiele aus Auch an diesem Wochenende fallen wieder etliche Spiele in den Handball-Ligen aus. Hier eine Übersicht der Partien mit Beteiligung von Mannschaften aus dem Gelderland: Regionalliga der Männer: TV Aldekerk – TV Korschenbroich. Regionalliga der Frauen: SG Überruhr – TV Aldekerk. Verbandsliga der Männer: TV Aldekerk II - HSG VeRuKa. Landesliga der Männer: HSG Hiesfeld/Aldenrade II – TV Issum.

Am Sonntag ist die Mannschaft um Trainerin Yvonne Fillgert ab 15 Uhr beim HC Leipzig gefordert. Der aktuelle Tabellenachte hat in der laufenden Saison bereits 19 Meisterschaftsspiele bestritten und führt in dieser Hinsicht die Rangliste der Zweiten Liga an. „Ich hoffe zunächst einmal, dass das Spiel auch wirklich stattfindet. Das ist ja leider nicht mehr selbstverständlich“, sagt die Trainerin. „Es ist schon blöd und schade. Wir arbeiten unter der Woche gut und hart. Um dann erfahren zu müssen, dass das Spiel am Wochenende ausfällt. Aber es nutzt ja nix, damit müssen wir umgehen.“

So werden die Grün-Weißen auch am Sonntagmorgen die letzten Testergebnisse abwarten, ehe sie sich im Reisebus auf den Weg nach Leipzig machen. „Wir haben wieder keine konkreten Erwartungen“, sagt Fillgert. „In der Rückrunde hoffen wir, dass wir den einen oder anderen Gegner noch ein bisschen ärgern können. Leipzig ist klarer Favorit, wir warten mal ab, was für uns am Sonntag rausspringt.“