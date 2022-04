Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : TV Aldekerk feiert den ersten Sieg

Ein Tänzchen nach dem ersten Saisonsieg, auf den die Spielerinnen des TV Aldekerk so lange warten mussten. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto

Kerken Das Schlusslicht kann nach dem 35:31 in der Nachholpartie gegen die SG Herrenberg jubeln. Das Team wird für eine überzeugende Leistung belohnt. Heute steht das Spiel in Mainz an.

Na bitte, es geht doch! Der TV Aldekerk schaffte in der Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen am Donnerstagabend in der Vogteihalle beim 35:31 (18:14) in der Nachholpartie gegen die SG Herrenberg im 23. Versuch endlich den ersten Saisonsieg. Die Mannschaft feierte den doppelten Punktgewinn so, als wäre ihr der Klassenerhalt gelungen. „Super, super, heute hat endlich einmal alles gepasst“, sagte Mariël Beugels. „Egal, ob in der Abwehr, beim Angriff oder Gegenstoß – alle haben eine tolle Leistung gezeigt.“

Gleich vom Anpfiff an startete der Tabellenletzte mit einer mutigen und couragierten Leistung. Ehe die Gäste so richtig in der Partie angekommen waren, hatten sie schon vier Gegentreffer kassiert, weshalb SG-Trainer Mike Leibsle beim Stand von 0:4 die erste Auszeit nehmen musste. Doch die erhoffte Wende konnte er nicht herbeiführen. Die Gastgeberinnen blieben bei ihrem schnellen Spiel und machten mächtig Druck.

Es entwickelte sich eine temporeiche Partie, in der beide Teams sich nichts schenkten, der ATV aber durchgehend mindestens einen Schritt voraus war. „Wir haben heute von Anfang an aggressiv gespielt und erfreulich wenig Fehler gemacht“ lobte Trainerin Yvonne Fillgert ihr Team, das zur Pause mit vier Toren vorn lag.

In der zweiten Hälfte konnten die Gastgeberinnen sich dann noch einmal steigern. Die Aldekerkerinnen, die in Mariël Beugels eine starke Taktgeberinnen hatten, kamen mit Schwung aus der Kabine, setzen die nächsten drei Treffer und Herrenberg damit sofort wieder unter Druck. Trotz einer erneuten Auszeit der SG blieben der ATV, der wie entfesselt aufspielte, tonangebend und zog zwischenzeitlich sogar auf acht Tore davon. Die Gäste kamen anschließend nie näher als vier Treffer heran.

Denn der TV Aldekerk blieb ruhig und abgeklärt. Torhüterin Tugce Cengiz vereitelte noch einige Großchancen inklusive zweier Strafwürfe – und der Sieg war Gewissheit. Die letzten Sekunden verrannen, der Abpfiff der beiden Unparteiischen ging im Siegesgeheul der Aldekerkerinnen schlichtweg unter. „Wir haben eine sehr gute Partie und eine starke Mannschaftsleistung gezeigt“, sagte Fillgert. „Am Ende haben wir es einfach clever heruntergespielt.“

Schon am heutigen Samstag, 19:30 Uhr, steht für den ATV die Partie beim FSV Mainz an. Weil die A-Jugend am Wochenende eine wichtige Partie bestreitet, muss das Zweitliga-Team ohne Unterstützung des Nachwuchses auskommen. „Es ist sicher nicht optimal, mit einem so kleinen Kader nach Mainz zu fahren, aber es ist nicht zu ändern“, sagte Fillgert. „Wir gehen es an.“