Fußball : Rückzug des GSV II gefährdet Pläne von RW Geldern

Ob im Gelderland-Stadion ein zweiter Kunstrasenplatz gebaut wird, steht plötzlich wieder in den Sternen. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Geldern Nach Querelen ist das Team zum benachbarten C-Ligisten VfL Pont gewechselt. Deshalb könnte der Bau eines zweiten Kunstrasens gefährdet sein.

(ütz) Der GSV Geldern kommt einfach nicht zur Ruhe. Am Donnerstag hatten sich die Kicker zum Start der Vorbereitung zu einem vereinsinternen Testspiel im Gelderland-Stadion getroffen. Auf der einen Seite die erste Mannschaft, die sich irgendwie im Kreisliga-Oberhaus behaupten möchte. Auf der anderen die Reserve, die in der Kreisliga C ein Wörtchen um den Aufstieg mitsprechen möchte.