Fußball : Zweite Chance für den TSV Wachtendonk-Wankum III

Wachtendonk Der Neuling in der Kreisliga B blieb in der abgebrochenen Saison zwar ohne Sieg. Doch die Mannschaft hatte auch ein schweres Auftaktprogramm.

Die Rückkehr in die Fußball-Kreisliga B hatte sich die dritte Mannschaft des TSV Wachtendonk-Wankum sicher anders vorgestellt. Gerne hätte der Aufsteiger mehr als nur acht Spiele bestritten. Doch die Saison 2020/21 wurde nach langer Unterbrechung kürzlich abgebrochen und komplett annulliert. Immerhin ist auch der Abstieg ausgesetzt, so dass die Mannschaft noch eine Chance erhält, sich in der kommenden Spielzeit in der B-Liga zu beweisen.