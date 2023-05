Junge Nationalspielerinnen Die zuverlässigen Abräumerinnen im DFB-Mittelfeld

„Wir waren von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft und haben gerade in der ersten Halbzeit nichts anbrennen lassen. Bis auf die letzten Minuten in der zweiten Halbzeit war es ein super Spiel heute“, meinte die Bundestrainerin. Der nächste DFB-Lehrgang findet vom 5. bis 14. Juni in Deutschland statt, vermutlich in Lingen im Emsland. Geplant sind zwei Länderspiele gegen die Niederlande und gegen die US-Girls. Ob Fiona und Greta dabei sein werden, ist noch offen, aber nach den guten Auftritten im Trikot mit dem Bundesadler wahrscheinlich.