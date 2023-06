Für Deutschland am Ball Greta und Fiona auf Länderspielreise

Zunächst traf die deutsche Mannschaft mit den beiden Mädchen aus dem Südkreis Kleve am 9. Juni in Schalkhaar auf die Niederlande. Vor knapp 200 Zuschauern endete das Duell 1:1 (1:1). Bereits nach fünf Minuten hatte Lilli Becker vom 1. FC Köln die Gäste in Führung gebracht. Der Ausgleichstreffer fiel praktisch mit dem Pausenpfiff. Greta Oerding stand in der Startformation und kam auf der ungewohnten Position im offensiven Mittelfeld zum Einsatz – die Qualitäten der zweikampfstarken Geldernerin liegen eigentlich eher in der Defensive. Wie in solchen Testspielen üblich wechselte die Bundestrainerin in der Halbzeit die komplette Mannschaft aus. Nach der Pause griff Fiona Itgenshorst ins Spiel ein. Auf ihrer angestammten Position im defensiven Mittelfeld verlor sie so gut wie keinen Zweikampf und lieferte eine nahezu fehlerfreie Partie ab.