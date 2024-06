Motorsport „Niederrhein-Racer“ feiert starkes Debüt

Der „Niederrhein-Racer“ hat gleich einmal gezeigt, was in ihm steckt. Der Kevelaerer Rennfahrer Felix Kauert hat in den Auftaktrennen um den Yamaha-R7-Cup, die im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) inmitten der Magdeburger Börde in der Motorsport-Arena Oschersleben ausgetragen wurden, eine Premiere nach Maß gefeiert. „Felix 31“ – so seine Startnummer – fuhr als Debütant überraschend jeweils auf Rang drei und durfte somit sofort Bekanntschaft mit dem Siegerpodest machen. Die Leistung ist umso bemerkenswerter, weil alle Piloten mit exakt gleich aufgebauten Motorrädern unterwegs sind und es daher ausschließlich auf das Können des Fahrers ankommt.