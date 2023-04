Fußball-Regionalliga Wo die Saison für den SV Straelen ein Erfolg ist

Straelen · Samira Berns ist seit einem Jahr beim SVS für das Marketing zuständig. Die Studentin hat ihre Ziele in dieser Saison, in der sportlich für die Mannschaft so wenig zusammenlaufen will, erreicht. Samstag Spiel in Aachen.

07.04.2023, 11:27 Uhr

Samira Berns freut sich auf die neue Saison, auch wenn es dann eine Klasse tiefer um Punkte geht. Foto: Heinz Spütz

Von Heinz Spütz