Frauen-Niederrheinliga : Wido-Frauen wollen nach erstem Heimspiel jubeln

Jana Claus (l., Viktoria Winnekendonk,) in einem früheren Spiel gegen den GSV Moers II, in dem sie zwei Tore erzielte. Archivf.: Schopmans. Foto: Klaus Schopmans

In der Niederrheinliga steht die Viktoria gegen TuSa Düsseldorf vor ihrem Heimdebüt. Der SV Walbeck gastiert in Solingen.

Von Klaus Schopmans

In der Frauen-Niederrheinliga wollen die beiden Teams aus dem Gelderland, der SV Walbeck und Viktoria Winnekendonk, nach den jeweiligen Auftakt-Niederlagen am Sonntag ihre ersten Saisonpunkte einfahren. In der Bezirksliga müssen Veert und der TSV Wa./Wa. jeweils auswärts ran.

Eintracht Solingen – SV Walbeck (13 Uhr) Die deutliche 0:4-Niederlage am vorigen Sonntag gegen die SGS Essen III hat die Walbecker Frauenmannschaft abgehakt. Denn insgesamt stimmte die Leistung, spielte man doch lange auf Augenhöhe und hatte in der ersten Hälfte die besseren Chancen. „In den letzten 20 Minuten schwanden dann doch etwas die Kräfte bei uns, und die Essenerinnen haben die Räum genutzt. Wir sind halt noch nicht ganz bei 100 Prozent“, meinte dazu Trainer Dieter Blomm. Ein Stück näher an diese Leistungsgrenze wollen die Walbeckerinnen nun am Sonntag in Solingen kommen. „Wir freuen uns schon auf das Spiel am Sonntag und hoffen, dass wir uns dann belohnen und etwas mitnehmen können“, so der Walbecker Coach weiter. In Solingen erwartet das Team eine erfahrene Mannschaft, die Gäste wollen aber mutig auftreten und versuchen, ihr Spiel durchzusetzen.

Viktoria Winnekendonk – TuSa 06 Düsseldorf (So. 13 Uhr) Einen starken Auftritt legte die Winnekendonker Mannschaft in ihrem Auftaktspiel beim VfR Warbeyen hin, wurde aber am Ende nicht belohnt. Trotz der knappen 3:4-Niederlage hat man Selbstbewusstsein getankt, zeigte es doch, dass man in der Liga mithalten kann. Vor dem ersten Heimspiel ist dann auch die Spannung groß, ob man nun etwas Zählbares aus dem zweiten Spiel mitnehmen kann. Die Gäste aus Düsseldorf sind als Zweiter der Landesligagruppe 2 ebenfalls Aufsteiger, holten am vergangenen Sonntag gegen den CfR Links ein 2:2-Unentschieden. Viktoria Trainer Uli Berns schätzt die Gäste nicht so stark ein wie Warbeyen, ist deshalb vorsichtig optimistisch. „Wenn meine Mannschaft die gleiche Leistung wie am vorigen Sonntag abrufen kann, hoffe ich schon auf unseren ersten Erfolg.“ Motiviert genug ist sein Team auf jeden Fall.

Frauen-Bezirksliga: FC Bayer 05 Uerdingen – TSV Wachtendonk-Wankum (So. 15 Uhr) Im zweiten Saisonspiel trifft der TSV direkt auf den Tabellenführer, der gleich zum Saisonauftakt einen 8:0-Sieg gegen Niersia Neersen vorgelegt hat. Aber auch die Gäste waren gegen Pfalzdorf erfolgreich, so dürfte dieses Spiel eine gute erste Standortbestimmung sein.