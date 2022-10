Mensch & Stadt : Eine Wasserratte mit viel Ballgefühl

Topfit wie ein Fisch im Wasser: Hermie van Ophuizen aus Weeze präsentiert seine Medaillen. Der 71-Jährige denkt noch lange nicht an das Ende seiner Wasserball-Laufbahn. Foto: Heinz Spütz

Weeze/Kevelaer Deutscher Meister und Bronze bei der Europameisterschaft: Hermie van Ophuizen aus Weeze ist erfolgreicher Wasserballer aus Leidenschaft. Nach wie vor ist der 71-Jährige für die Mannschaft des Kevelaerer SV im Einsatz.

Das Planschen mit Ball im Hotelpool darf ebenso wenig als Wasserball bezeichnet werden wie ein Bad in der Wanne als Schwimmeinheit verkauft werden kann. Wasserball ist ein aufregender, olympischer Wettkampfsport, gespielt von durchtrainierten Athleten, der im Bewusstsein der Öffentlichkeit etwas untergegangen ist. Dabei ist die Sportart besonders kräftezehrend und technisch anspruchsvoll und kann ganz nebenbei bis ins hohe Alter betrieben werden.

In den vergangenen Jahren hat sich der Seniorenwasserball rasant entwickelt. International zeigen sich die „Masters“ von ihrer besten und topfitten Seite. Darunter auch Hermie van Ophuizen aus Weeze, der seit 58 Jahren Wasserball spielt und in diesem Jahr Deutscher Meister wurde und bei der Europameisterschaft in Rom die Bronzemedaille gewann. Der Weezer Bürgermeister Georg Koenen ließ es sich nicht nehmen, dem rüstigen Sportler aus seiner Gemeinde zu dieser außergewöhnlichen Leistung höchstpersönlich zu gratulieren.

Der gebürtige Niederländer war gerade einmal zwölf Jahre alt, als er sich dem heimischen „Nijmegse Zwemclub“ anschloss. Schon als Teenager hatte er die Qual der Wahl: Schwimmen oder Wasserball? Er machte beides und entschied sich nach zwei Jahren für Wasserball, obwohl er kurz zuvor bei der holländischen Meisterschaft als Rückenschwimmer über 50 Meter den sechsten Platz belegt hatte. „Sport im Team hat mir immer besonders viel Spaß gemacht. Deshalb habe ich mich damals so entschieden“, sagt der gelernte Zimmermann, der inzwischen 71 Jahre jung und noch immer kerngesund ist. „Wasserball hat den Vorteil, dass alle Muskeln beansprucht werden, aber das Verletzungsrisiko sehr gering ist.“ Alkohol und Zigaretten spielten in seinem Sportlerleben nie eine Rolle, höchstens bei einem leckeren Stück Kuchen kann Hermie van Ophuizen schon einmal schwach werden.

Im Alter von 40 Jahren spielte er noch in der höchsten niederländischen Liga. Aus privaten Gründen brach er die Zelte in seinem Heimatland ab, zog an den Niederrhein und meldete sich bei der Wassersport-Abteilung des Kevelaerer SV an. Zwei Aufstiege machte er als aktiver Spieler mit.

Noch heute geht er regelmäßig für den KSV auf Tor- und Punktejagd. „Einige meiner Mitspieler haben inzwischen auch schon die 60 überschritten. Langsam wird es mal Zeit, dass wir alten Säcke Platz für die Jugend machen“, sagt Hermie, der es sehr bedauert, dass seine Sportart große Nachwuchssorgen hat. Seine Liebe zum Wassersport ist ihm quasi in die Wiege gelegt worden. Sein Vater war Binnenschiffer – Hermie ist deshalb mit und auf dem Wasser groß geworden. Vier Trainingseinheiten pro Woche gehören für den Weezer nach wie vor zum Alltag. Zweimal steht er am Beckenrand und gibt seinen Vereinskameraden aus Kevelaer Tipps und Anweisungen; zweimal ist er noch selbst im Einsatz, in der Regel mit seinen Wasserballkollegen in Duisburg. Unter anderen gehören 40 Bahnen Schwimmen über 25 Meter zum Aufwärmprogramm – und das keineswegs in gemächlichem Tempo.