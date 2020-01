Volleyball : Weezer Volleyball-Talente nehmen die nächste Hürde

Weeze (SvB) Qualifikationsrunde A zur Westdeutschen Volleyball-Meisterschaft der „U 16“-Juniorinnen: TSV Weeze – BSV Ostbevern 2:0 (25:17, 25:14); TSV Weeze – Lüner SV (19:25, 25:21, 15:7); TSV Weeze – DJK Südwest Köln (25:7, 25:20). Die Zuschauer im August-Janssen-Sportzentrum waren begeistert.

Der Volleyball-Nachwuchs des heimischen TSV Weeze war schon im Vorfeld als Favorit gehandelt worden. Und die Mannschaft um Trainer Heiko Dannenberg wurde dieser Rolle eindrucksvoll gerecht. Die „U 16“-Juniorinnen der Blau-Gelben gewannen alle drei Spiele in der „Quali A“ und nahmen damit die vorletzte Hürde auf dem Weg zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.

Die jungen Gastgeberinnen legten von Anfang an keinerlei Lampenfieber an den Tag. „Ich hatte meinen Spielerinnen gesagt, dass sie in erster Linie mit viel Spaß bei der Sache sein sollen. Das hat offenbar geholfen“, sagte Dannenberg. Schon im ersten Spiel gegen den BSV Ostbevern traten seine jungen Schützlinge befreit auf und legten mit einem 2:0 (25:17, 25:14) den Grundstein zum Weiterkommen.