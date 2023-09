Leichtathletik Weezer Staffellauf mit Licht und Schatten

Zum sportlichen Geschehen: In Weeze ließ sich am Samstag auch regionale Läufer-Prominenz blicken. So führte der Gocher Luca Fröhling, der im August bei der Triathlon-Weltmeisterschaft im finnischen Lahti den vierten Platz belegt hatte, die Mannschaft des LV Marathon Kleve zum Gesamtsieg. Der 24-Jährige bildete mit Hans Stokke und Uwe Jonkmanns ein starkes Trio, das in 52,16 Minuten der Konkurrenz keine Chance ließ. Um den Teamgedanken in den Vordergrund zu stellen, werden beim Weezer Staffellauf zwar schon seit einigen Jahren keine Einzelzeiten mehr registriert. Doch Fröhling hatte selbstverständlichen großen Anteil daran, dass das Team „Menzelen Racing“ auf Platz zwei sechs Minuten später im Ziel eintraf. Dabei hatte auch das Trio aus Alpen in Jörn Hansen einen erfolgsverwöhnten Leitwolf in seinen Reihen. An der Seite von Maximilian Hansen und Jannes Werries sprang die Zeit von 58,18 Minuten heraus. Auf Rang drei folgte das niederländische Team „Olympus Land van Cuijk“ (58,30). Grund zur Freude hatten auch drei Läufer der Leichtathletik-Abteilung des Kevelaerer SV: Filip Baranowski, Tobias Dilkaute und Manuel Winkels landeten in der Gesamtwertung auf dem fünften Platz (1:00,57 Stunden).