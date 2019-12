Volleyball : Weezer Volleyball-Nachwuchs feiert Gewinn der Meisterschaft

Gelderland Die U 16-Juniorinnen des TSV starten als Favorit in die Qualifikationsrunde A zur Westdeutschen Meisterschaft. Bittere Niederlage für U 18 von Eintracht Geldern.

(mahei) Volleyball-Oberliga der U 20-Juniorinnen : Die Mannschaft des VC Eintracht Geldern konnte sich am spielfreien Wochenende ganz entspannt zurücklehnen. Für den von Kiki Harmsen und Ille van Meegen trainierten Vizemeister geht es in der Qualifikationsrunde A am 11. Januar weiter. Dort bekommt es die Mannschaft mit dem FCJ Köln, VV Holzwickede und dem favorisierten TV Gladbeck zu tun.

Oberliga der U 14-Juniorinnen: TSV Weeze – VC Essen-Borbeck 2:1 (21:25, 25:21, 15:10); TSV Weeze (Jungen) – TSV Bayer Dormagen II 2:0 (25:16, 25:17); TSV Weeze – TV Sevelen II 2:0 (25:9, 25:12); TV Sevelen – TSV Bayer Dormagen II 2:0 (25:10, 25:15); TSV Bayer Dormagen – TSV Weeze (Jungen) 2:0 (25:14, 25:16). Als einziges Jungen-Team der gemischt-geschlechtlichen Staffel hatten die Jungen des TSV Weeze bereits zu Saisonbeginn das Ticket für die Qualifikationsrunde A in der Tasche. Am letzten Spieltag sammelten sie gegen das Schlusslicht und gegen den Tabellenführer nochmal Spielpraxis. Von den Mädchenmannschaften hat es mit der U14 des TV Sevelen nur eines der Südkreis-Teams in die Quali A geschafft. Mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg über Schlusslicht Dormagen II bestätigte der TVS den zweiten Tabellenrang. Für die U14 des TSV Weeze hat es trotz der beiden Siege vor heimischer Kulisse nicht gereicht. Allein das bessere Satzverhältnis gab am Ende den unglücklichen Ausschlag für den punktgleichen VC Essen-Borbeck, der als Dritter in die nächste Runde einzieht.