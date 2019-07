Vereine und Verbände : Wander-Wochenende im Sauerland

Gelderland (RP) Ganz im Zeichen von Bewegung, Entspannung, gutem Essen und Geselligkeit steht das Wander- und Aktiv-Wochenende, das das Sportbildungswerk von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. September, im Sportzentrum Hachen im Sauerland anbietet.

Wandern, Nordic-Walking, Fitness und Entspannungseinheiten werden kombiniert. Der Reisepreis beträgt 180 Euro. Leistungen: Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer, Mahlzeiten in Buffetform, Freitag Kaffee und Kuchen, Abendessen, Samstag Vollpension, Sonntag Frühstück; eine geführte Ganztageswanderung, Teilwanderungen, Nordic-Walking-, Fitness- und Entspannungseinheiten. Vorgesehen sind mittelschwere Touren. Deshalb sollte ein gewisses Maß an Kondition mitgebracht werden. Erforderlich sind außerdem Wanderschuhe und entsprechende Kleidung. Die Anreise nach Hachen erfolgt in Eigenregie. Die Teilnahme an Fahrgemeinschaften ist gegen eine Beteiligung an den Kosten möglich. Weitere Infos und Auskünfte bei Gabriele Wagener, E-Mail : gabi.wagener@gmx.de, Tel. 0157-34441071.